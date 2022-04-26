Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar - Son Dakika
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Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar

26.04.2022 10:07
Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar

Bilecik'te minik Kur'an kursu öğrencileri Ramazan'da ihtiyaç sahibi aileler için biriktirdikleri paralar ile yardım kolisi hazırladı.

Bilecik'te minik Kur'an kursu öğrencileri Ramazan'da ihtiyaç sahibi aileler için biriktirdikleri paralar ile yardım kolisi hazırladı.

Kayıboyu ve Hamidiye 4-6 yaş Kur'an kursu minikleri ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Bilecik Müftülüğü organizasyonuyla Kayıboyu ve Hamidiye 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri, hazırladıkları yardım kolilerini ve kumbaralarında biriktirdikleri paraları, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiler. Öğrencilerin yardım seferberliğine eşlik eden Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun "Mübarek Ramazan ayı merhamet ve mağfiret ayıdır. Bizlerde 4-6 yaş gurubu öğrencilerimize bu güzel hasletleri kazandırmak istiyoruz. Özellikle öğrencilerimizi yardım seferberliğine dahil ederek hayır yapmanın sevincini yaşamalarını istedik. Böylelikle bu yavrularımız yaparak ve yaşayarak yardımlaşmanın önemini kavramış olacaklar" dedi. - BİLECİK

Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar
Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar
Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar

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Bilecik Müftülüğü, Hamidiye, Ramazan, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Biriktirdikleri paralarla ihtiyaç sahipleri için yardım kolisi hazırladılar - Son Dakika


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