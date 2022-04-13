Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları - Son Dakika
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Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları

13.04.2022 14:03
Bitlis Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün çalışmaları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bitlis İl Müdürü İsmetullah Altun, 2021 yılında 4 bin 686 aileye toplamda 83 milyon 761 bin lira tutarında evde bakım hizmeti verildiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bitlis İl Müdürü İsmetullah Altun, 2021 yılında 4 bin 686 aileye toplamda 83 milyon 761 bin lira tutarında evde bakım hizmeti verildiğini belirtti.

2021 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yapan Altun, bir önceki yıla oranla evde bakım hizmeti başta olmak üzere diğer sosyal destek tutarının artırılarak verildiğini belirtti. 2021 yılında kentteki dezavantajlı gruplara yönelik verilen hizmettin 2022 yılında da devam ettiğini hatırlatan Altun, "2021 yılı içerisinde 4 bin 686 aileye evde bakım hizmeti desteği olarak 83 milyon 761 bin TL ödeme yaptık. Bununla birlikte Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) bünyesinde bin 309 kişiye 13 milyon 715 bin TL, 16 koruyucu aileye 399 bin 881 TL, yenidoğan 6 bin 740 çocuk için başvuru yapanlara 3 milyon 156 bin TL doğum desteği ve 403 bin 200 TL ücretsiz seyahat desteği sağladık" dedi.

2022 yılında da aile sosyal hizmetler bünyesinde çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Altun, toplumun dezavantajlı gruplarını özellikle engellileri, yaşlıları desteklemenin herkesin görevi olduğunu belirtti. - BİTLİS

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Türk Lirası, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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