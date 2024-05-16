Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Engelli Haftası'nda Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Engelli Haftası'nda Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti

Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Engelli Haftası\'nda Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memurları, 10-16 Mayıs Engelli Haftası dolayısıyla Bitlis Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti. Öğrenciler, polislerle birlikte araçlara binip sirenleri çaldı, telsizlerden anonslar yaptı. Polisler, oyuncak araba ve bebek hediye ederek öğrencilerle eğlenceli vakit geçirdi. Okul müdürü, emniyet personelinin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Komiser ise asıl engelin kalplerde ve zihinlerde olduğunu vurguladı.

16.05.2024 09:04
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Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memurları, 10-16 Mayıs Engelli Haftası nedeniyle Bitlis Özel Eğitim Anaokulunu ziyaret etti.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle keyifli anlar yaşayan öğrenciler, polisi araçları ve yunus motosikletine bindiler. Polisler eşliğinde okulun bahçesine çıkan öğrenciler, araçların sirenlerini çalarak telsizlerden anonslar yaptılar. Polisler, beraberinde getirdikleri oyuncak araba ile bebekleri öğrencilere hediye ederek onlarla eğlenceli vakitler geçirdi.

Bitlis Özel Eğitim Anaokulu Müdürü Cüneyt Yetek, emniyet personelinin sadece Engelli Haftası'nda değil her zaman kendileri ile beraber olduklarını söyledi. Yetek, "Bugün 10-16 Mayıs Engelli Haftası nedeniyle Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünden polis arkadaşlar okulumuzu ziyaret ettiler. Öğrencilerimizle keyifli zamanlar geçirdiler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sadece bu hafta sebebiyle değil, her zaman bizim ziyaretimize gelerek öğrencilerimize güzel vakitler geçiren emniyet mensuplarına çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Komiser Merve Özdemir ise asıl engelin kalplerde ve zihinlerde olduğunu ifade ederek, "10-16 Mayıs Engelli Haftası nedeniyle Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak minik öğrencilerimizi ziyaret etmek istedik. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi ve hepimizin borcudur. Bana göre asıl engel kalplerdeki ve zihinlerdeki engellerdir" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Emniyet Müdürlüğü, Engelli Haftası'nda Özel Eğitim Anaokulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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