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Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

04.02.2022 15:16

Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son üç gündür yüzünü gösteren güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırınca hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 75 personel ve 50 iş makinesi ile kapalı olan köy yoları için çalışmalara devam ettiklerini belirterek, bugün itibari ile kapalı olan köy yolu sayısının 311 olduğunu ifade etti.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Bitlis'e yağan karın yaklaşık 500 santimetre olduğu belirtildi.

Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 311 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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