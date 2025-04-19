Bitlis'te 43 Gözaltı: 'Joker' Operasyonu

Bitlis'te 'Joker' operasyonu: 43 gözaltı

BİTLİS - Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 43 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren sürücü kurslarında; okuma yazma bilmeyen şahısları MTSK ve SRC sınavlardan geçirmek için yerlerine 'Joker' eleman olarak tabir edilen kişileri sınava yerleştirdikleri veya kopya düzeneği kullanarak sınavlardan geçirdikleri ve usulsüz şekilde sürücü belgesi alındığı tespit edildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Bitlis merkezli 32 ilde operasyon düzenlendi. Bu organizasyonu yöneterek Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran, Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarını işleyen 43 'ü organizatör, toplamda 313 şüpheli şahsa 32 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 313 kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 258 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 12 kişinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor. Düzenlenen operasyonlarda 43 organizatör gözaltına alındı. Suça karıştıkları tespit edilen 258 kişinin ise ifade işlemleri devam ediyor. 12 kişinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Operasyonlarda şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet gaz bombası, 348 adet 7*65 mm çapında tabanca fişeği, 36 adet tüfek kartuşu, 11 adet AK-47 fişeği, 9 adet kopya düzeneğinde kullanılan cep telefonu, 3 adet kopya düzeneğinde kullanılan kulaklık, 5 adet sahte kimlik, 5 adet tarihi eser sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.