Üye Girişi
Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı

10.02.2022 20:20

- Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

- Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son üç gündür Bitlis'teki güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırınca hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kış boyunca 14 bin 500 kilometre yolda karla mücadele verdiklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 67 köy yolumuz kapalı durumda. Yol ağımız olan 2 bin 340 kilometrede 50 iş makinesi 75 personelle karla mücadelemize geceli gündüzlü devam ediliyor" dedi.

Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı

YORUMLAR
500

Bitlis, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:11 Son Dakika: Türkiye'de 10 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat etti, 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi
19:59 Kızının şüphesi ortalığı ayağa kaldırdı! Cenaze 1 saat musalla taşında bekletildi
19:57 Yılın transfer bombası Beşiktaş'tan geldi! Aaron Boupendza'yı renklerine bağlayacaklar
19:56 İstanbul'da fırın ekmeğine zam yapıldı! İşte yeni ücretlendirme
19:17 Yaşlı adamdan 4 gündür haber alınamıyordu! Cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu
19:21 Bu detay şaşırttı! Üç Kuruş dizisinin oyuncusu, Sergen Yalçın'ın kuzeni çıktı
18:51 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü atlattı, yarın rutin programına dönecek
18:37 Portekiz'de Katolik Kilisesi skandalı! Bir ayda 214 cinsel istismar şikayeti geldi
18:44 Ali Babacan'dan, Kılıçdaroğlu'na destek! ''Protesto ve boykot vatandaşların en doğal hakkı''
18:30 Kurtlar Vadisi oyuncusu Bahadır Ünlü, eşinin kafesinde çıkan tartışmada müşteriye bıçakla saldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 20:27:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement