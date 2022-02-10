Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

- Bitlis'te 67 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Son üç gündür Bitlis'teki güneşli hava yerini kar yağışına bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırınca hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kış boyunca 14 bin 500 kilometre yolda karla mücadele verdiklerini söyledi. Kurtkan, "Bugün itibari ile 67 köy yolumuz kapalı durumda. Yol ağımız olan 2 bin 340 kilometrede 50 iş makinesi 75 personelle karla mücadelemize geceli gündüzlü devam ediliyor" dedi.