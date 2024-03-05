Bitlis'te Anadolu semenderi görüntülendi - Son Dakika
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Yerel

Bitlis'te Anadolu semenderi görüntülendi

Bitlis'te uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüntülendi. Türkiye'nin güneyi ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan, siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan, boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi, Bitlis'te görüntülendi. Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan semender, endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunması açısından da önemli. Ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin de bir göstergesi olan zehirsiz Anadolu semenderini Merve Cinoğlu adlı vatandaş görüntüledi.

05.03.2024 12:11  Güncelleme: 12:14
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Bitlis'te Anadolu semenderi görüntülendi

BİTLİS - Bitlis'te uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan Anadolu benekli semenderi görüntülendi.

Türkiye'nin güneyi ve doğusunda yaşayan, nesli tehdit altında olan, siyah renkli ve üzerinde sarı benekler bulunan, boyu 10-15 santimetre arasında değişen Anadolu semenderi, Bitlis'te görüntülendi. Orman açıklıkları, su kenarları, taşlık ve kayalık alanlarda yaşayan semender, endemik tür olduğu için yaşam alanlarının korunması açısından da önemli.

Ülkemizin zengin biyoçeşitliliğinin de bir göstergesi olan zehirsiz Anadolu semenderini Merve Cinoğlu adlı vatandaş görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Anadolu semenderi görüntülendi - Son Dakika

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