Bitlis'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te bayramlaşma töreni yapıldı

08.07.2022 15:57
Bitlis'te bayramlaşma töreni yapıldı

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın ev sahipliğinde bayramlaşma programı yapıldı.

Bitlis Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma töreni yakınlarının yanına gidecekler için bir gün önceden yapıldı. Düzenlenen bayramlaşmaya Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Bitlis Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, Kaymakamlar ve kurum amirleri katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yola çıkacaklara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bayramların barış ve kardeşliğin simgesi olduğuna değinen Çağatay, katılanların bayramları kutladı. Programda İl Müftüsü M. Faysal Geylani tarafından dua edildi. İkramların ardından Vali Çağatay, katılanların bayramını kutladı. - BİTLİS

YORUMLAR
500
Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Adıyaman Üniversitesinde bayramlaşma töreni yapıldı Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı Büyükşehir ve MASKİ'de bayramlaşma töreni yapıldı
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bitlis'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:39 Yeni evlendiği 2. karısını bıçaklayarak katletti! Cani koca yakalandı
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
15:07 Karadağ'da Interpol operasyonu! Organize suç örgütü lideri Binali Camgöz yakalandı
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
14:37 Suikasta uğrayıp hayatını kaybeden Shinzo Abe'den geriye, Türkiye'de dua ettiği görüntüler kaldı
14:14 Olcay Şahan'dan şaşırtan hamle! Futbola geri döndü, işte imzayı attığı takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:01:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te bayramlaşma töreni yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement