Bitlis'te Kenger Otu Baharın Gelmesiyle Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
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Bitlis'te Kenger Otu Baharın Gelmesiyle Yoğun İlgi Görüyor

Bitlis\'te Kenger Otu Baharın Gelmesiyle Yoğun İlgi Görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde baharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen kenger otuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde baharın gelmesiyle birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger otu yoğun ilgi görüyor. Kısa ömürlü olmasından ötürü erken toplanan ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger otu, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğraşı haline geldi. Turşusu ve yemeğinin yapıldığı kenger otu, çapaya benzer bir alet ile topraktan çıkarılarak dikenli kesimlerinin kesilmesiyle torbalara konuluyor. Baharın gelmesiyle Adana'dan memleketi Tatvan'a gelen ve topladıkları kenger otuyla kışlık hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Sakine Tarlan da, 'Eşimle beraber Adana'dan memlekete geldik. Kışlık ihtiyaçlarımızı memleketimizin dağlarına gelerek karşılıyoruz. Bu otun turşusunu yapıyoruz. Şifa deposu kenger otunu çiğ bile yiyebiliyoruz. 2 bidona yakın kenger otu topladık. Topladığımız kenger otunu hediyelik olarak arkadaşlarımıza ve çevremize de vereceğiz.'

29.04.2024 11:45
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde baharın gelişiyle birlikte dağlarda doğal olarak yetişen kenger otuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Tatvan ilçesinin Yelkenli köyünde baharın gelmesiyle birlikte bölgenin birçok yerinde yetişen ve nefis bir tada sahip olan kenger otu yoğun ilgi görüyor. Kısa ömürlü olmasından ötürü erken toplanan ve sağlık açısından da faydaları saymakla bitmeyen kenger otu, hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşların uğraşı haline geldi. Turşusu ve yemeğinin yapıldığı kenger otu, çapaya benzer bir alet ile topraktan çıkarılarak dikenli kesimlerinin kesilmesiyle torbalara konuluyor.

Toplanılan kenger otunun turşusunu ve yahnisini yaptıklarını söyleyen Zakir Tarlan, "Bahar mevsiminin gelmesiyle kenger otu ortaya çıkıyor. Bölgemizde en çok sevilen otlardan biridir. Bu otun turşusunu yapıyor ve aynı zamanda yahnisini de yapıyoruz. Çok güzel bir ottur. Birçok hastalıklara da şifadır. Kenger otu genelde nisan ve mayıs ayları arasında oluşuyor" dedi.

Baharın gelmesiyle Adana'dan memleketi Tatvan'a gelen ve topladıkları kenger otuyla kışlık hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Sakine Tarlan da, "Eşimle beraber Adana'dan memlekete geldik. Kışlık ihtiyaçlarımızı memleketimizin dağlarına gelerek karşılıyoruz. Bu otun turşusunu yapıyoruz. Şifa deposu kenger otunu çiğ bile yiyebiliyoruz. 2 bidona yakın kenger otu topladık. Topladığımız kenger otunu hediyelik olarak arkadaşlarımıza ve çevremize de vereceğiz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Kenger Otu Baharın Gelmesiyle Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

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