Bitlis\'te Öğrenciler Kayak Yaptı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te yarıyıl tatillerini en güzel şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler, kızaklarını alarak kayak tesisinde gönüllerince kaymanın keyfini yaşadı.

Hem havanın güneşli olması hem de yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar ve vatandaşlar, Rahva bölgesinde bulunan El Aman Kayak Tesisini akın ettiler. Bitlis- Tatvan kara yolu üzerindeki kayak merkezine adeta akın eden vatandaşlar, kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Çocuklarını kayak yapmaya getiren aileler de onlarla birlikte plastik kızaklara binerek ilk defa kaymanın heyecanını yaşadılar. Hizan'dan Bitlis'e gelerek kızakla kayan Muhammed Yücel, okulların tatil olması ve havanın da güzel geçmesiyle birlikte kayak yaptıklarını söyledi.

Mehdi Derice adı öğrenci ise "Hava güzel buraya kayak yapmaya geldik. Çok eğleniyoruz. Çok güzel bir yer, bazen düşüyoruz ama yinede eğleniyoruz" dedi.

Rojat Tutu adlı genç de, kayak tesisinin hafta sonunda daha da kalabalık olduğunu belirterek, yarıyıl tatilini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

El Aman Kayak Tesisi Sorumlusu Mehmet Taner Engin, tesisin açılması için kar yağmasını beklediklerini ifade ederek, "Tesisimiz tam kapasite ile çalışıyor. Ara tatildeyiz. Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi. - BİTLİS