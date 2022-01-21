Bitlis'te öğrencilerin karne heyecanı - Son Dakika

Bitlis'te öğrencilerin karne heyecanı

BİTLİS - Bitlis il genelinde 89 bin 258 öğrenci, karnelerini alarak sömestri tatiline girdi.

8 Ağustos İlköğretim Okulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilere karnelerini dağıtan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Karne dağıtım programının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çağatay, Bitlis'te 89 bin 258 öğrencinin karne heyecanını yaşadığını belirterek, sömestri tatilinde öğrencilere başarılar diledi. Vali Çağatay, "Öğrencilerimiz karnelerini alarak sömestr tatili başladı. Bitlis'imizde 6 bin 700 öğretmenimiz 89 bin öğrencimize bu dönem eğitim verdik. Geçen yıl pandemiden kaynaklı sıkıntıyı çok şükür bu yıl yaşamadık. Okullarımızı kapatmadık ve sağlıkla atlattık. Ümidimiz o dur ki, ikinci dönem sağlıkla atlatalım. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Ailelere de tavsiyelerde bulunan Çağatay, "Öğrencileri notlarıyla değerlendirmemek lazım. Hepimiz öğrenci olduk. Bizimde zamanında karnelerimizde ufak tefek düzeltilmesi gereken konular vardı. Kimse kimsenin kabiliyetini notla ölçemiyor" diye konuştu.