Bitlis\'te seçim değerlendirmesi toplantısı yapıldı

Yerel

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun başkanlığında

seçim değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi.

Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Zahid Uzun ve Güroymak Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Öztürk başkanlığında YİBO Konferans Salonunda muhtarlar ve muhtar adaylarının katılımıyla 31 Mart yerel seçim değerlendirmesi toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yerel seçimler, ilçenin genel sorunları, kırsal mahallelerin sorunları ve kamu hizmetlerinin sunumuyla ilgili sorunlar ve öneriler, muhtarların ve vatandaşların talep ve önerileri gibi birçok konu istişare edildi. Kaymakam Uzun, yerel seçim konusu üzerinde durarak toplantının seçimlerden önceki son toplantı olması hasebiyle önemli olduğu, seçimlerin demokratik bir ortamda gerçekleşmesi herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesinin ve yaşanan en küçük bir problemin bile emniyet güçlerine bildirilmesi hususunun altını çizdi.

Toplantıda talep, şikayet ve öneriler gereğinin yapılması için tek tek not edildi. Uzun tüm muhtar adaylarına başarılar dileyerek seçim sonuçlarının haklarında hayırlı olmasını temenni etti. - BİTLİS