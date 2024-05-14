Bitlis'teki Kadınlar Ürettikleri Giysilerle Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor - Son Dakika
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Bitlis'teki Kadınlar Ürettikleri Giysilerle Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor

Bitlis\'teki Kadınlar Ürettikleri Giysilerle Ev Ekonomisine Katkıda Bulunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri giysilerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan Aile Destek Merkezine (ADEM) haftanın 5 günü gelen kadınlar, verilen kurslardan faydalanıyor. Günün belirli vakitlerinde verilen kurslarda ev kadınları ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine destek oluyorlar hem de vakitlerini ADEM'de geçiriyorlar. Giyim Öğretmeni Ayşe Karaman, 15 ev kadınıyla birlikte ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirterek, kurslarda giyim ve dikim ile ilgili her şeyi öğrettiklerini ve bazen siparişler alarak gelir elde ettiklerini söyledi. Kursiyer Nejla Dincer ise giyim kursunda stres attıklarını ve ürettikleri giysilerle ev ekonomilerine destek verdiklerini ifade etti.

14.05.2024 15:15
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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan aile destek merkezindeki kadınlar, ürettikleri giysilerle ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen Tatvan Aile Destek Merkezine (ADEM) haftanın 5 günü gelen kadınlar, verilen kurslardan faydalanıyor. Günün belirli vakitlerinde verilen kurslarda ev kadınları ürettikleri ürünlerle hem ev ekonomisine destek oluyorlar hem de vakitlerini ADEM'de geçiriyorlar.

15 ev kadınıyla birlikte ev ekonomisine katkıda bulunduğunu söyleyen Giyim Öğretmeni Ayşe Karaman, "Haftanın 5 günü kurslarımız oluyor. Kursumuzda giyim ve dikim ile alakalı her şeyi öğretiyoruz. Bazen siparişler geliyor ve ürettiklerimiz ürünlerden gelir elde ediyoruz. Bu gelirlerle aile bütçesine katkıda bulunuyoruz" dedi.

Giyim kursunda stres attıklarını söyleyen kursiyer Nejla Dincer ise "Haftanın 5 günü giyim kursuna geliyoruz. Güzel vakitler geçirip burada ürettiğimiz giysilerle ev ekonomimize destekte bulunuyoruz. Bu kurslarla stres atıyoruz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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