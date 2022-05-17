'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
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'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi

17.05.2022 17:38
'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Koramaz Vadisi'nde 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Uluslararası Aile Haftası etkinlikleri çerçevesinde Koramaz Vadisi'nde 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Koramaz Vadisinde, toplumun tüm kesimlerinin aile değerleri konusunda bilinçlendirilmesi, aileleri destekleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi, ailenin güçlendirilmesi ve desteklenmesi amacıyla kutlanan Uluslararası Aile Haftası çerçevesinde 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş yapıldı.

Düzenlenen yürüyüşe koruma ve bakım altında kalmakta olan çocukları ile koruyucu aileler katıldı. - KAYSERİ

'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi
'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi

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Kaynak: İHA

UNESCO Dünya Mirası, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Biz Büyük Bir Aileyiz' temalı yürüyüş Koramaz Vadisi'nde gerçekleştirildi - Son Dakika


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