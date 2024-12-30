Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak Desteği - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak Desteği

Bodrum Belediyesi\'nden Çocuklara Oyuncak Desteği

Bodrum Belediyesi, 'Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesi' kapsamında, özel durumları olan çocuklara oyuncak hediye ediyor. Başkan Tamer Mandalinci, 2024 yılında yaklaşık 400 oyuncak ile 100 çocuğun gülümsemesini sağladıklarını açıkladı.

30.12.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Bodrum Belediyesi tarafından çocukların mutluluklarına eşlik edebilmek için hediyeler dağıtılıyor.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler Bürosu tarafından Bodrum ilçe sınırları içerisinde ikamet eden farklı yaş gruplarındaki özel durumları olan çocuklara hediyeleri teslim edildi.

Bölgedeki duyarlı vatandaşların desteğiyle 2023 yılında başlatılan ve 2024 yılında da sürdürülen Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesinde anlam ifade eden önemli günlerin öncesinde oyuncak desteği sağlandı. 2024 yılında yaklaşık dört yüz oyuncakla yüz çocuğun gülümsemesini sağlayan "Çocuklarımız Oyuncaksız Kalmasın Projesine" vatandaşlardan önemli oranda destek sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tek amaçlarının çocukların yüzlerindeki gülümsemenin artmasını sağlamak olduğunu ifade ederken proje ortağı olan tüm vatandaşlara destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ayrıca Bodrum Belediyesi olarak toplumsal dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştiren projeleri 2025 yılında da sürdüreceklerini belirtti.

2025 yılında da çocukların mutluluklarına ortaklık etmek için oyuncak desteğinde bulunmak isteyen vatandaşlar, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Bürosuna başvurabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Kültür Sanat, Bodrum, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak Desteği - Son Dakika

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