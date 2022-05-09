Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi

09.05.2022 13:08

Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Bodrum Canlar Şenliği 9. kez Kumköy İrmene Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle, Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği tarafından geleneksel olarak organize edilen Bodrum Canlar Şenliği 9. kez Kumköy İrmene Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen şenlik, bu yıl vatandaşların yoğun katılımıyla yeniden yapıldı.

Hoşgörü, kardeşlik, barış mesajlarının verildiği etkinlikte Ege Tahtacı Kızılcapınar Derneği Semah Grubu'nun ardından; Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Halk Müziği Topluluğu & Mekteb-i İrfan Zakirleri, Saygın Şahin, Erkan Oğur Müzik Okulu, Kum İrmene Derneği - Bir Saz Bir Söz Sanat Grubu ve İlhan Özçelik müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptığı konuşmada" Hoş geldiniz, biz de hoş geldik ve buluştuk beraberce. Aramıza ne girerse girsin. Neticede biz birbirimizi buluyor ve tekrar sevgiyle hoşgörüyle açık kalplilikle bir arada olabilmeyi gerçekten öğrenmişiz toplum olarak. Burada cem olduk, bir araya geldik" dedi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ise, "Sizlerle birlikte olmanın, Bodrum kaymakamı olarak mutlu ve haklı gururunu yaşıyorum. Dışarıdan gelen ve buradan bizim köylerimizden gelen bütün misafirlerimize, tekrardan hoş geldiniz diyorum." dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un demokrasiyi, barışı, kardeşliği, dostluğu içselleştirmiş hoşgörülü havasının hepimiz için çok büyük bir şans olduğunu dile getirdiği konuşmasında din, dil, ırk, mezhep ayrımının hiçbir öneminin olmadığını vurgulayarak "Hep beraber varız" dedi.

Başkan Aras konuşmasında şunları söyledi:

"Biz gönül gözümüzle insana insan gözüyle bakıyoruz. Alevilik felsefesinin temelinde de koşulsuz bir sevgi vardır. Biraz önce ifade ettiği gibi arkadaşımızın bunca badireye rağmen Alevilerin canları halen sevgiyle dolu. Halen dostluk, kardeşlikle barışla dolu. Bu bizim en büyük gücümüzdür. Sizlerden aldığımız bu feyizle biz de topluma bu güzel duyguları aşılamaya çalışıyoruz çocuklarımıza geleceğimize bu güzel duyguları aşılamamız gerekmektedir."

Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik, Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseri ile son buldu. Halk tarafından çok sevilen sanatçının konseri ile vatandaşlar, güzel bir müzik şöleni yaşadı.

Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi
Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi
Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi
Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi

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Pandemi, Kumköy, Bodrum, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum Canlar Şenliği 9. kez gerçekleştirildi - Son Dakika


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