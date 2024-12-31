Bodrum’da 10 Ton Mandalina Dağıtımı Gerçekleşti

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Bodrum'da 10 ton mandalina dağıtıldı

MUĞLA - "Üreticimizden Alıyoruz, Halkımızla Buluşturuyoruz Projesi" kapsamında Bodrum mandalin dağıtımı Bodrum Belediye Meydanı'nda devam etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla 31 Aralık Salı günü öğle saatlerinde Bodrum Belediye Meydanında 10 ton Bodrum mandalini dağıtımı yapıldı.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda mandalina yetiştiricilerden alınan toplam 50 ton Bodrum mandalini, farklı mahallelerde dağıtılmaya devam ediyor. 15 Aralık'ta 20 ton mandalina, Bitez Mahallesinde gerçekleşen Bodrum Mandalin Festivalinde vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Bodrum mandalini en son Akçaalan, Karaova, Çırkan, Yakaköy mahalle meydanlarında vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Bodrum Belediye Meydanında yeni yıla özel programlanan mandalina dağıtımında ise 10 ton Bodrum mandalini vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara ilk mandalina dağıtımını Başkan Tamer Mandalinci yaptı.

91 ayrı üreticiden alımlar sürerken bugün itibari ile 27 ayrı bahçede hasat yapılıyor. Bodrum genelinde mahalle ve meydanlarda Bodrum mandalini halkla buluşturulmaya devam edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum'da tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak, mandalin üreticilerini desteklemek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.