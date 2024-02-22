Bodrum\'da 5. Acı Ot Festivali Düzenleniyor

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Bodrum Belediyesi ve Ortakent Yahşi Yalılarını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) iş birliğiyle yaşama geçirilen '5. Acı Ot Festivali', bu yıl 9 ve 10 Mart'ta düzenlenecek.

Bodrum Belediyesi ve OYDER iş birliğiyle bu yıl beşincisi düzenlenecek 'Acı Ot Festivali' için geri sayım başladı. Festival, 9 ve 10 Mart 2024 tarihlerinde Ortakent Köyiçi mevkinde katılımcılara yöresel lezzetler, şifalı bitkiler ve görsel zenginliklerle dolu bir deneyim sunacak.

Festival, müzik ve eğlenceyi de bir araya getirirken, ünlü şeflerin yöresel mutfak sanatını sergilediği atölye çalışmaları, katılımcıları bilgilendirerek eğlendirecek. Festivalin bu yılki programı, konserler ve canlı performanslarla da zenginleşirken; Müsgebi'nin tarihi sokaklarında müziğin ve dansın ritmi yankılanacak.

Acı Ot Festivali, yerel ve uluslararası ziyaretçilere, Bodrum'un zengin mutfak kültürünü ve yaşam tarzını deneyimleme fırsatı verecek. Geleneksel Bodrum mutfağının en özel tatlarını keşfetmek, ünlü şeflerle bir araya gelmek ve kültürel bir şölenin parçası olmak isteyenler katılabilecek.

Etkinlik programı ve detayları hakkında daha fazla bilgi almak için Bodrum Acı Ot Festivali sosyal medya adresleri ziyaret edebilecek.