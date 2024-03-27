Bodrum\'da Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

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Bodrum turizm sezonuna hazırlanıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle Bodrum'daki yolların bir kısmında kazı çalışmaları yapılırken bozulan yollarda yeniden asfaltlama çalışması yapılıyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum'un en önemli sorunlarından kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri, terfi merkezleri ve istasyonları, içme suyu hatları gibi birçok farklı proje tamamlanarak Bodrum halkının hizmetine sunuldu.

Yapılan altyapı çalışmalarında Yarımadanın farklı noktalarında kazı çalışmaları yapılmış ve yollarda bozulmalar meydana gelişti. Bu nedenle bozulan yollarda Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesi asfaltlama çalışmaları başlattı. Başlayan bu çalışmalar kapsamında birçok mahallede sıcak asfalt projeleri hayata geçirilerek hizmete sunuldu.

Bodrum'un birçok noktasında sıcak asfalt çalışması yapıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında Torba- Gündoğan bölünmüş yoldan Torba istikametine doğru 6 kilometre sıcak asfalt çalışması hizmete sunuldu. Gündoğan Mahallesi'nde ise İnönü Caddesi bölünmüş yolda 1,1 kilometre, Kızılburun Caddesinde 1,30 kilometre olmak üzere toplam 2,40 kilometre, Eski Bodrum Yolu Kavşağı ile Yavuz Caddesi arasında 1,90 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldı. Yine bölgede Çiftlik Mahallesi Yalıçiftlik Caddesi güzergahı üzerinde 3,90 kilometre sıcak asfalt çalışması tamamlandı.

Yalıkavak - Ortakent yolu Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda

Tüm bu bölgelerin yanı sıra asfalt programı kapsamında Gümüşlük ve Turgutreis Caddelerinde 5,3 kilometre, Hacıyeri, Erdemil ve Kazım Karabekir Caddeleri'nde 6,60 kilometre olmak üzere toplam 11,90 km kilometre sıcak asfalt yapıldı. Ayrıca Yalıkavak Mahallesi İnönü Caddesi güzergahı üzerinde 3,40 kilometrelik çalışma da başlatıldı. Bozuk olan ve yeniden yapılması gereken Yalıkavak-Ortakent yolunun ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olması nedeniyle bu bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapılamadığı ve ilgili kurum tarafından yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulması gerektiği belirtildi.