Bodrum'da Diva rüzgarı esti - Son Dakika
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Bodrum'da Diva rüzgarı esti

17.07.2022 15:03

Bodrum'da Diva rüzgarı esti Bülent Ersoy, unutulmaz gece yaşattı Türk Sanat Müziği'nin 'Divası' Bülent Ersoy Günay Restaurant'ta sahne aldı.

Bodrum'da Diva rüzgarı esti

Bülent Ersoy, unutulmaz gece yaşattı

MUĞLA - Türk Sanat Müziği'nin 'Divası' Bülent Ersoy Günay Restaurant'ta sahne aldı. Performansı ve beyaz kıyafetiyle dikkat çeken Ersoy, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Günay Restaurant'ta sahne aldı. Muhteşem sesiyle sahne alan Diva sevilen parçalarını seslendirdi. Ersoy yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa eşsiz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafeti ve şıklığı ile dikkati çeken Diva, kendisini dinlemeye gelenlerin kulakların pasını sildi.

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Kaynak: İHA

Bülent Ersoy, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Diva rüzgarı esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da Diva rüzgarı esti - Son Dakika
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