Türk Sanat Müziğinin Divası Bülent Ersoy, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'ndeki Günay Restaurant'ta sahne aldı. Muhteşem sesiyle sahne alan Diva sevilen parçalarını seslendirdi. Ersoy yaklaşık 2 saat boyunca kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuğa eşsiz bir gece yaşattı. Beyaz kıyafeti ve şıklığı ile dikkati çeken Diva, kendisini dinlemeye gelenlerin kulakların pasını sildi.

Kaynak: İHA

Bülent Ersoy, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Bodrum'da Diva rüzgarı esti - Son Dakika

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