Bodrum'da Dünya Kız Çocukları Günü Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Yine bir çıplak vatandaş, bu kez yer: Ankara

Belediyeden Dünya Kız Çocukları Günü'nde anlamlı etkinlik

MUĞLA - Kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldıkları eşitsizlik konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ilan edilen '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bodrum'un Gümbet Mahallesinde yer alan Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Halil Eser ve eşi Zehra Eser, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Okul Müdürü Figen Gökmen, öğretmenler, öğrenciler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelleri katıldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlikte Bodrum Belediyesi logosu ile 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü yazılı dev boyuttaki kumaş üzerine renkli boyalar ile kız öğrenciler el baskısı yaptı. Etkinlik boyunca coşku dolu anlar yaşanırken tüm renkleri ayrı ayrı kullanarak yaptıkları rengarenk el baskıları, okulda görsel bir şölen oluşturdu. Etkinlik süresince Başkanvekili Halil Eser, öğrenciler ile birlikte el baskısı yaparak kız çocuklarının mutlu gününde sevinçlerine ortak oldu.

Teneffüs zili çaldığında ise okulun kız-erkek tüm öğrencileri, etkinlik alanında toplanarak çalan neşeli müzikler eşliğinde hep birlikte dans etti. Etkinlik, deve cüce oyunu ve hikaye okuma etkinliği ile sona erdi.