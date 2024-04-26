Bodrum'da park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü kamerada - Son Dakika
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Bodrum'da park halindeki otomobile çarpıp kaçan sürücü kamerada

Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddede seyreden bir otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki otomobilin 100 bin TL değerinde hasar oluştuğu görülüyor. Olayın ardından şikayetçi olan otomobil sahibi, çarpan sürücünün alkollü olduğunu düşünüyor ve sürücünün bulunmasını istiyor.

26.04.2024 19:43
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Bodrum'da park halindeki otomobile çarpıp kaçan otomobil sürücüsü kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddede seyreden otomobilin park halindeki başka bir otomobile çarpıp kaçması, güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki otomobilde 100 bin hasar oluştu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Gümbet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyreden ve plakasıyla sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, caddede park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kaza iki otomobilde de maddi hasar meydana gelirken çarpan sürücü bir an bile durmayıp kaza yerinden uzaklaştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karakola giderek şikayetçi olan park halindeki otomobilin sahibi Sinan Değirmen, "Çarpan kişi henüz tespit edilemedi. Aracımın kapıları, kaportası, jantları, camları hep hasarlı. Servise götürdüm, 100 bin TL masraf çıktı. Çarpan şahıs büyük ihtimalle alkollüydü. Bu sürücünün bulunmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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