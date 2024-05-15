Bodrum'da tarımsal üretimde su tasarrufu - Son Dakika
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Bodrum'da tarımsal üretimde su tasarrufu

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Bodrum Belediyesi, Bitez Mahallesi mandalin bahçesinde damlama sulama sistemi faaliyete geçirerek tarımsal üretimde su tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

15.05.2024 13:02  Güncelleme: 13:14
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Bodrum'da tarımsal üretimde su tasarrufu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından damlama sulama sistemi, Bitez Mahallesi mandalin bahçesinde faaliyete geçirildi.

Bodrum Belediyesi, tarımsal üretim alanlarında su tasarrufunu sağlamak, üreticiye doğru tarım uygulamaları ile örnek olmak amacıyla Bitez Mahallesinde belediye mülkiyetinde bulunan mandalina bahçesinde damlama sulama sistemine geçti. Bodrum mandalinini yeşil haliyle istenilen şartlarda yetiştirebilmek için salma sulama sisteminin kullanıldığı 5 dekarlık mandalin bahçesinde, gelişen teknoloji ile işçiliği azaltarak bakımlarını kolaylaştırmak için "Damlama Sulama Sistemi" faaliyete geçirildi.

Damlama sulama sistemi sayesinde sudan yüzde 60 oranında tasarruf edilirken bahçenin her yeri sulanmadığı için gereksiz ot mücadelesi de olmayacak. Ayrıca damlama sulama sistemi ile en verimli, en etkin sulama en az kayıp ile direkt bitkiye ulaşabilecek.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ercan Pehlivan, bu sistem sayesinde haftada bir defa bir personel ile 5 dönümlük bir bahçenin sulama ve bakımlarını yapabildiklerini söyledi.

Bodrum\'da tarımsal üretimde su tasarrufu
Kaynak: İHA

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