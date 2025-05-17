Bodrum'da Yaz Sonuna Kadar Yeterli Su Olacak

Bodrum'da yaz sonuna kadar yetecek su var

MUĞLA - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, su krizine karşı yapılan çalışmaları anlattı. Mandalinci, Geyik ve Mumcular barajlarının mevcut doluluk oranlarına dikkat çekerek, "Büyük bir arıza ya da ani kayıp yaşanmazsa yaz sonuna kadar Bodrum'a yetecek suyumuz var" dedi.

Yaz aylarında nüfusu 900 bine ulaşan Bodrum'da, en büyük sorunlardan biri olan su kesintilerine karşı önlemler artırıldı. Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan Geyik Barajı'nın doluluk oranı yüzde 75'e ulaşırken, geçtiğimiz yıl kritik seviyeye düşen Mumcular Barajı'ndaki oran ise yüzde 27 seviyesinde kaldı. Ancak Mandalinci, bu artışın sisteme su katkısı sağlayacak düzeyde olmadığını vurguladı.

Su kaynaklarını güçlendirmek amacıyla 8 yeni sondaj kuyusunun devreye alındığını belirten Başkan Mandalinci, "Eğer sistemde majör bir patlama olmazsa, yaz sonuna kadar tüm hane ve işletmelere yetecek suyumuz var. Bu süreçte suya erişimde sıkıntı yaşayan üst kotlardaki mahallelere de tanker, depo ve hidrofor desteği sunacağız" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın MUSKİ'ye 1 milyar liralık kaynak aktardığını söyleyen Mandalinci, bu bütçeyle su hattındaki eski boruların yenileneceğini ve kayıp-kaçak oranının ciddi oranda düşeceğini ifade etti. Mandalinci, "Bu yazı kontrollü şekilde geçireceğiz. 2026 yazında ise Bodrum'da su kesintilerinin artık tarih olacağı bir altyapı hedefliyoruz" diye konuştu.

Başkan ayrıca, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz su deposu ve hidrofor desteği sunulacağını, su sıkıntısı yaşanması halinde ise tankerlerle ücretsiz takviye yapılacağını belirtti.