Bolu'da 2 Milyonluk Araç Koleksiyonu - Son Dakika
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Bolu'da 2 Milyonluk Araç Koleksiyonu

Bolu\'da 2 Milyonluk Araç Koleksiyonu

Okan Kayışoğlu, 15 yılda topladığı 2 milyon liralık nostaljik araç koleksiyonunu sergiliyor.

07.10.2024 10:59
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Bolu'da yaşayan Okan Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan model araç koleksiyonuna evinde özel bir oda ayırdı. Yaklaşık değeri 2 milyon lira olan koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergileniyor. Çocukluk hayalini gerçekleştiren Kayışoğlu, koleksiyonuna her geçen gün yeni parçalar ekliyor.

Vinç işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Okan Kayışoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirerek nostaljik tır, otomobil ve vinçlerden oluşan geniş bir model araç koleksiyonu oluşturdu. Kayışoğlu, 15 yıldır topladığı bu değerli parçaları evinin özel bir odasında sergiliyor. Yaklaşık 2 milyon lira değerinde olan bu koleksiyon, ışıklı dolaplarda sergilenirken, her geçen gün yeni model arabalarla daha da zenginleşiyor.

"15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum"

Bu koleksiyonunun çocukluk merakı olduğunu anlatan Okan Kayışoğlu, "15 senedir koleksiyon için uğraşıyorum. Aslında çocukluğumdan da devam ediyordu ama askere gidince ara vermek zorunda kaldım. Askerden geldikten sonra koleksiyonuma yine devam ettim. İşimden dolayı iş makinelerine ayrı bir merak duyuyorum. Bu yüzden koleksiyonumda ağırlıklı olarak iş makineleri yer alıyor" dedi.

"2 milyon liralık oda"

Koleksiyonunun yaklaşık değerinin 2 milyon lira olduğunu ifade eden Kayışoğlu, "Hatta belki 2 milyon lirayı da geçebilir. Bu odaya '2 milyonluk oda' diyebiliriz" diye konuştu.

Kayışoğlu, yakın zamanda koleksiyonuna 12 ürünün daha ekleneceğini belirterek, "İsteyenler oluyor. Koleksiyonumda, piyasada zor bulunan tırlar oluyor. Koleksiyoner grubumuzda 'O tırı bana gönder' diyenler çıkıyor. Fiyat teklifleri de oluyor ama kıyıp da veremiyorum çünkü bulunması zor" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da 2 Milyonluk Araç Koleksiyonu - Son Dakika

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