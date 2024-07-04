Bolu\'da 4 Arkadaş Aynı Gün Evlendi

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Bolu'da 4 arkadaş, aynı gün, aynı saatte evlenerek birbirlerinin nikah şahidi oldu. Çiftlerin nikahını kıyan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, ilk defa böyle bir nikah merasimi ile karşılaştığını dile getirdi.

Bolu'da 4 arkadaş aynı gün ve saatte evlenmek için Bolu Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme Birimi'ne başvurdu. Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda dünya evine girmek isteyen Ercan Gencer (30) ve Gülten Gökmen(30) çifti ile Kerem Yılmaz(24) ve Ümmü Gülsüm Durak (20) çifti için nikah töreni düzenlendi. Törende çiftlerin aileleri, yakınları ve arkadaşları da hazır bulundu. 4 arkadaş aynı gün, aynı saatte evlenerek birbirlerinin nikah şahidi oldu.

İlk defa böyle nikahla karşılaştığını ifade eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, "5 yıldır nikah kıyıyorum. Çok değişik bir deneyim olacak. Şimdi öğrendim, çift gelin, çift damat var ve birbirlerine şahitlik edecekler. İlk defa böyle bir nikah merasimi ile karşılaşıyorum" dedi. - BOLU