Bolu'da İki Katlı Evde Baca Yangını

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İki katlı evde çıkan baca yangını paniğe yol açtı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın korkuttu. Ekiplerin müdahalesi olası faciayı önledi.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesinde iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Zeki D.'ye ait evin bacasında yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde yatak odasına sıçradı. Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine İtfiaye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi. Yangın nedeniyle yatak odasında büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.