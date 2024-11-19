Bolu'da Park Halindeki Araç Yandı - Son Dakika
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Bolu'da Park Halindeki Araç Yandı

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Bolu'da park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi.

19.11.2024 20:16
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Park halindeki otomobilde yangın çıktı

BOLU - Bolu'da park halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Cefakar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli vatandaş, elektrik arızası bulunan 54 ADK 887 plakalı otomobilini sanayiye götürmek istedi. Park halindeki aracının marşına basan R.K., motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motor kısmında elektrik kaynaklı çıkan yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, kısa süre içerisinde söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Bolu\'da Park Halindeki Araç Yandı
Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Çevre, Yerel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

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