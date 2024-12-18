Bolu\'da Sevimli Ayılar Karla Oynadı

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Bolu'da kış uykusuna yatmayan 3 ayının karlı havada sevimli anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler Köyü mevkiinde, gece yarısı aracıyla seyir halinde olan Sinan Ceylan, yol üzerinde ayılarla karşılaştı. Karla kaplı yolda 3 ayının oyun oynadığını gören Ceylan, ayıların sevimli anlarını telefonuyla kayda aldı. Kış uykusuna yatmayan ayılar karlı yolda bir süre oynadıktan daha sonra ormanlık alana doğru kaçtığı görüldü. - BOLU