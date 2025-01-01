Bolu\'da Yılın İlk Bebeği Doğdu

Bolu'da yılın ilk bebeği İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya geldi.
Bolu'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi. Özlem ve Emin Arda Kavak çiftçinin ilk çocukları, 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya geldi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 00.01'de bebek dünyaya gözlerini açtı. - BOLU
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