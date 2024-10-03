Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth İddiası - Son Dakika
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Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth İddiası

Boris Johnson\'dan Kraliçe Elizabeth İddiası

Boris Johnson, anı kitabında Kraliçe II. Elizabeth'in kemik kanserine yakalandığını iddia etti.

03.10.2024 12:58
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Eski İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, yakında yayımlanacak olan anı kitabında 2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden önce kemik kanserine yakalandığını iddia etti.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Johnson yakında yayımlanacak olan anı kitabında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden önce kemik kanserine yakalandığını belirtti. Johnson kraliçenin İskoçya'nın Balmoral kentindeki son günlerini anlattığı kitabında, "Bir yıl ya da daha uzun süredir bir tür kemik kanseri olduğunu biliyordum ve doktorları kraliçenin durumunun her an keskin bir düşüşe geçebileceğinden endişe ediyorlardı" ifadelerine yer verdi.

"Ellerinde ve bileklerinde enjeksiyonlardan kaynaklanan koyu morluklar vardı"

İstifası için Balmoral Kalesi'ne gittiğini aktaran eski Başbakan Johnson, Kraliçe'nin özel sekreteri Edward Young tarafından karşılandığını ve kendisine Kraliçe'nin yaz boyunca önemli ölçüde kötüleştiğini söylediğini aktardı. Kitabında Elizabeth ile kabul salonunda oturduklarını ifade eden Johnson, "Solgun ve daha kambur görünüyordu. Ellerinde ve bileklerinde muhtemelen enjeksiyonlardan kaynaklanan koyu morluklar vardı. Ama hafızası hastalığından tamamen etkilenmemişti. Sohbetimiz sırasında büyük gülümsemesi ve ruh halini değiştiren güzelliği ile hala parlıyordu" diye yazdı.

"Öyle bir liderlik ahlakı yayıyordu ki, gerekirse onun için ölebileceğinizi hissediyordunuz"

Başbakanların hükümdarlarla haftalık görüşmelerini bir "ayrıcalık" olarak tanımlayan Johnson, "Öyle bir hizmet, sabır ve liderlik ahlakı yayıyordu ki, gerekirse onun için ölebileceğinizi hissediyordunuz. Bu bazı insanlara saçma gelebilir, ancak bu sadakat, ilkel görünse de, hala sistemimizin kalbinde yer almaktadır. Ülkemizin iyi yanlarını temsil etmesi için nazik, bilge ve siyaset üstü birine ihtiyacınız var. O bu işi mükemmel bir şekilde yaptı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in ölüm nedeni belgelerde "yaşlılık" olarak belirtilirken, Kraliyet yetkilileri eski Başbakan Johnson'ın iddialarına yanıt vermedi.

Kral Charles ve Galler Prensesi Middleton'ın da kanser olduğu açıklanmıştı

Buckingham Sarayı tarafından şubat ayında yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Kral Charles'a bir tür kanser teşhisi konulduğunu belirtilmiş ve tedaviye başlandığı ifade edilmişti. Galler Prensesi Kate Middleton ise 22 Mart'ta kendisine kanser teşhisi konduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boris Johnson'dan Kraliçe Elizabeth İddiası - Son Dakika

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