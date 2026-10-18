Bornova Belediye Başkanı Eşki, 83 köpeğe dair kararı belediyenin almadığını açıkladı

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin bakımını üstlendiği 83 köpeğin toplanmasının belediyenin kararı olmadığını, Rektörlük ve Kaymakamlığın idari talimatının bulunduğunu belirterek, belediyeye ait Can Dostları Yerleşkesi'ne götürülen köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve sahiplendirme çalışmalarının sürdürüleceğini duyurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Ege Üniversitesi kampüsünde, Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu tarafından bakımı üstlenilen 83 köpeğin toplanmasına ilişkin açıklama yaptı. Eşki, şunları kaydetti:

"BU KARAR BORNOVA BELEDİYESİ'NİN DEĞİLDİR"

"Dün akşam, birlikte omuz omuza çalışmaktan her zaman gurur duyduğumuz Ege Üniversitesi Hayvan Hakları Topluluğu'nun canla başla yönettiği köpek eğitim alanındaki 83 can dostumuz, Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nün talebi ve Bornova Kaymakamlığı'nın idari talimatı doğrultusunda belediyemizin Can Dostları Yerleşkesi'ne misafir olarak alındı.

İçinizin rahat etmesi ve gerçekleri ilk ağızdan duymanız için önemli birkaç konunun altını çizmek istiyorum:

İlk olarak bu karar Bornova Belediyesi'nin değildir. Alınan idari talimat gereği İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ekiplerimiz sahada görev aldı. Ne kararı alan ne de emniyet güçlerini üniversiteye davet eden kesinlikle Bornova Belediyesi değildir. Biz bu süreçte sadece o masum canların sığınacağı güvenli liman olma sorumluluğunu üstlenen kurumuz."

"HAYVAN HAKLARI KONUSUNDAKİ ÇİZGİMİZDEN BİR MİLİM SAPMADIK"

Hayvan hakları konusundaki tutumlarının değişmediğini belirten Eşki, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 2024 yılında yapılan değişikliklere yönelik eleştirilerini de yineledi. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Eşki, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak vurgulamak isterim ki hayvan hakları konusundaki çizgimizden bir milim sapmadık. 5199 sayılı Kanun'da 2024 yılında yapılan ve sokaktaki canlarımızı bizden koparmayı hedefleyen değişikliklere, ilk günden beri hep birlikte sesimizi yükselttik. Bu anlayışın, onların en kutsal hakkı olan yaşam hakkını ellerinden aldığını söyledik. Her zaman, her koşulda can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve bu duruşumuzdan asla geri adım atmayacağız"

83 KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Can Dostları Yerleşkesi'ne götürülen 83 köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklayan Eşki, daha önce sahiplendirilen köpeklerin 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren ailelerine teslim edileceğini bildirdi. Diğer köpeklerin de sahiplendirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini ifade eden Eşki, sürecin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Başkan Eşki, açıklamasının son bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Son olarak hiç şüpheniz olmasın, şu an yerleşkemizde korumamız altında olan 83 canımızın sağlık durumları iyi. İçiniz çok rahat olsun. Sahiplendirilmiş olan çocukları 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren heyecanla bekleyen ailelerine kavuşturacağız. Geriye kalan tüm canlarımızın da sevgi dolu, güvenli yuvalara kavuşması için gece gündüz çalışacağız. Bu sürecin her anını, her adımını tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşacağız. Şunun bilinmesini isterim ki bu mesele bizim için asla sadece resmi bir evrakın, bürokratik bir işin yerine getirilmesi değildir. Yerleşkemizdeki her bir canın nefesi, bizim vicdani sorumluluğumuzdur. Evet, bu kararı biz vermedik ama o masum gözlerin arkasındaki sorumluluğu gururla sırtlandık. Onları yalnızlığa ve çaresizliğe asla terk etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaşam hakkını savunmaya, can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."