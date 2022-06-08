Bornova'da Kız Öğrenciler İçin El Ele

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununu çözmek için kız öğrenci yurdu açmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Ortak Hizmet Projesi protokolü imzaladı. İmza törenine katılan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ayhan Baran ve Altınordu altyapısında yetişen ve geçen sezon Fenerbahçe'nin file bekçiliğini yapan Berke Özer de Başkan İduğ'a bir sürpriz yaparak yurt binasının birer katının masraflarını karşılamayı teklif etti.

Bornova Belediyesi'nin ÇYDD ile 300 kişi kapasiteli yurt projesi için yapılan protokol törenine, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, ÇYDD şube temsilcilerinin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübünün genç kalecisi Berke Özer ile ÇYDD Desteği alarak eğitim hayatını sürdüren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Berfin Öztürk de katıldı.

POZİTİF AYRIMCILIK

Törende yaptığı konuşmada eğitimle ilgili yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Kız öğrencilere pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü üniversiteyi kazanan kız çocukları özellikle barınma konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Üniversite kenti dediğimiz İzmir'de yurt oranın çok düşük olduğunu görüyoruz. Çünkü kız öğrencilerin okuması, kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, bağımsız olması demek. Kadınların bağımsız olması ise Türkiye'nin de bağımsız olması demek" dedi.

Başkan İduğ, kız yurdunun binaya yapılan güçlendirme çalışmasının ardından açılacağını hatırlatarak, "Bugün buradan bir müjde daha vermek isterim. Bornova'nın tam merkezinde, 300 kişilik yurda çok yakın ikinci bir noktada 100 kişilik bir kız yurdu daha yapacağız" diye konuştu.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR

ÇYDD ile yapılan iş birliğinin örnek olmasını dileyen Başkan Mustafa İduğ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ayhan Baran gibi bu konuda duyarlı, hassas ve bizi yalnız bırakmayan kişiler sayesinde eğitim çalışmalarının daha iyi noktalara taşınacağına inanıyorum bu çalışmada bize destek olan herkese teşekkür ederim."

ÇYDD'DEN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

ÇYDD olarak Bornova Belediyesi ile iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, Başkan İduğ'a eğitim konusundaki çalışmaları için teşekkür etti. Platin, "Eğitimde yaşanan en büyük sorunlardan biri olan yurt sorununu çözmek için bugün Bornova Belediyesi ile bir adım atıyoruz. Bornova Belediyemiz öncü davranarak 300 kız öğrenciye yuva sağlayacağımız bir çalışma başlatıyor. Benzer çalışmaların artmasını diler, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.