Bornova'da Kız Öğrenciler İçin El Ele - Son Dakika
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Bornova'da Kız Öğrenciler İçin El Ele

08.06.2022 10:32
Bornova'da Kız Öğrenciler İçin El Ele

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununu çözmek için kız öğrenci yurdu açmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Ortak Hizmet Projesi protokolü imzaladı. İmza törenine katılan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ayhan Baran ve Altınordu altyapısında yetişen ve geçen sezon Fenerbahçe’nin file bekçiliğini yapan Berke Özer de Başkan İduğ’a bir sürpriz yaparak yurt binasının birer katının masraflarını karşılamayı teklif etti.

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı yurt sorununu çözmek için kız öğrenci yurdu açmaya hazırlanan Bornova Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Ortak Hizmet Projesi protokolü imzaladı. İmza törenine katılan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ayhan Baran ve Altınordu altyapısında yetişen ve geçen sezon Fenerbahçe'nin file bekçiliğini yapan Berke Özer de Başkan İduğ'a bir sürpriz yaparak yurt binasının birer katının masraflarını karşılamayı teklif etti.

Bornova Belediyesi'nin ÇYDD ile 300 kişi kapasiteli yurt projesi için yapılan protokol törenine, Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, ÇYDD şube temsilcilerinin yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübünün genç kalecisi Berke Özer ile ÇYDD Desteği alarak eğitim hayatını sürdüren Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencisi Berfin Öztürk de katıldı.

ÇYDD ile yapılan iş birliğinin örnek olmasını dileyen Başkan Mustafa İduğ, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ayhan Baran gibi bu konuda duyarlı, hassas ve bizi yalnız bırakmayan kişiler sayesinde eğitim çalışmalarının daha iyi noktalara taşınacağına inanıyorum bu çalışmada bize destek olan herkese teşekkür ederim."

ÇYDD'DEN İDUĞ'A TEŞEKKÜR

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova'da Kız Öğrenciler İçin El Ele - Son Dakika

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