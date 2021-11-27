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Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı - Son Dakika

Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı

27.11.2021 00:57
Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı

Adana'da geçtiğimiz gece eşinden boşanmak istemediği için intihar girişimde bulunan adam, eşine seslenerek, "Merve seni çok seviyorum.

Adana'da geçtiğimiz gece eşinden boşanmak istemediği için intihar girişimde bulunan adam, eşine seslenerek, "Merve seni çok seviyorum. Sana kurban olayım geri dön" diyerek feryat etti.

Tır şoförü Nurettin (43) ve ev hanımı Merve (30) Ceylan çifti 16 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 çocukları dünyaya geldi. Çift, 2 buçuk ay önce tartıştı ve Merve Ceylan bunun üzerine çocuklarını alıp annesinin evine yerleşti. Merve Ceylan ardından eşine boşanma davası açtı.

Eşiyle barışmak için her yolu deneyen Nurettin Ceylan, 23 Kasım günü gece saatlerinde Çukurova ilçesindeki bir köprüye çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Olay yerine gelen polis, Ceylan'ı indirmek istedi ancak Ceylan eşiyle barışmadığı sürece inmeyeceği dile getirdi. Polisin Merve Ceylan'ı araması üzerine genç kadın da boşanma davası açtığı için olay yerine gelmeyeceğini dile getirdi.

"Ben eşimi seviyorum"

Polisin 2 saatlik ikna çabası sonucu da Nurettin Ceylan köprüden indi. Tır şoförü olarak çalışan Ceylan, eşiyle barışmak istediğini belirterek, "Ben eşimi seviyorum. Annemin öldüğü günden bu yana gerçekten eşime ikinci kez aşık oldum. Ben istiyorum ki evine dönsün, çocuklarımızı getirsin, yuvamız dağılmasın" diye konuştu.

"Sinir krizi geçiriyorum"

Eşine hiç şiddet uygulamadığını aktaran Ceylan, "Ben eşime hiç vurmadım. Şimdi boşanmak istiyor. Aklına mı giriyorlar bilmiyorum. Her sabah 4.30'da kalkar yollara düşerim. Benim sevgiye, saygıya hakkım var. Ben onları görmüyorum. Ben eve gittiğimde o ev, oda boş. Sinir krizi geçiriyorum" dedi.

"Eşimle barışmak istiyorum"

İntihar girişiminin yanlış olduğunu söyleyen Nurettin Ceylan, "Bugün eğer sizinle konuşuyorsam polislerin sayesinde. Polisler çok çaba sarf etti. Eşim benimle görüşmeyi kabul etmiyordu ama polisler onunla görüştü ve eşim bana inmemi söyleyince indim. 2 buçuk aydır eşimin sesini duymamıştım. Ben eşimi çok seviyorum. Ben aşığım ona. Kimse bizim aşkımıza mani olmasın. Ben yuvamın yıkılmasını istemiyorum, bize yardımcı olsunlar. Eşimle barışmak istiyorum. Rahmetli annem rüyama geldi ve bana eşimin kalbini kırdığım için bağırdı. Annem onu çok seviyordu. Ben eşimin dönmesini istiyorum. Ben çok mağdurum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Merve Ceylan, İntihar, Kasım, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Boşanma davası açan eşe 'geri dön' çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boşanma davası açan eşe "geri dön" çağrısı - Son Dakika
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