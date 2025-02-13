Boşanma Öncesi ve Sonrası Danışmanlık

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Bir anlık dikkatsizlik hayatına mal oldu! Adım adım ölüme böyle gitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Boşanma öncesi ve sonrası yaşanan sıkıntılar bu merkezde gideriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu:

"Uzman personelimiz, psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal çalışmacılarımız aracılığıyla Bilecik ve Bozüyük'te faaliyet veriyoruz"

BİLECİK - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, ailelerin sorunlarını çözme becerilerini geliştirmek sorunlarını, sıkıntılarını, problemlerini eşler arasındaki problemlerini çözüm önerisinde bulunmak için aile danışmanlığını kurduklarını söyledi.

Bilecik merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nden uzman personeller eşliğinde başta boşanma öncesi ve boşanma sonrası yaşanan sıkıntılar bu merkezde gideriliyor.

Merkez hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde uzman personelimiz, psikologlarımız, sosyologlarımız, sosyal çalışmacılarımız aracılığıyla Bilecik ve Bozüyük'te faaliyet veriyoruz. Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde evlilik öncesi olan çiftlerimize, evlilik öncesinde danışmanlık yapmak üzere evlilik danışmanlığı, aile eğitimleri ve boşanma öncesi ve boşanma sonrası yaşanan sıkıntıları, en aza indirmek için çalışıyorlar. Hizmetimiz ücretsiz olup e-devlet) üzerinden başvuru yapılmaktadır" dedi.