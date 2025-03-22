Botanik Bahçesi\'nde Ormancılık Günü Etkinliği

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 21 Mart Dünya Ormancılık Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Botanik Bahçesi Keşif Gezisi ve Tıbbi Aromatik Bitki Dikimi Etkinliği" Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Yılmaz Türk ve Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy ile fakülte akademisyenleri ve öğrenciler katıldı. Abdurrahim Aydın, 21-26 Mart Orman Haftası kapsamında gerçekleştirilen gezi ve bitki dikimi etkinliği ile öğrencilerin bitkilerle doğrudan temas ettiklerini dile getirdi. Ekolojik farkındalığı artıran etkinliklerin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Aydın sürdürülebilir bir çevre bilincinin geliştirilmesi açısından etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.

Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nin kurulmasından bu yana yürütülen çalışmalara dikkat çekerek tıbbi ve aromatik bitkilerin biyolojik çeşitliliğin korunmasında ve ekonomik değer katmada önemli paya sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Necmi Aksoy, düzenlenen etkinlik ile öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgi edinmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Keşif gezisi kapsamında, katılımcılara Botanik Bahçesi'nde bulunan nadir ve endemik bitki türleri hakkında detaylı bilgiler veren Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Engin Eroğlu, bitkilerin ekolojik ve tıbbi özelliklerini anlatarak doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir bitki üretimi konularına dikkat çekti.

Tıbbi bitkilerin sağlık, kozmetik ve gıda endüstrisindeki önemine dair bilgilendirmelerde bulunan akademisyenler, öğrenciler ile birlikte tıbbi bitki dikimi gerçekleştirerek yeşil alanları artırmanın önemine aktif bir şekilde katkı sağladı. Program katılımcılarının doğayla iç içe bir gün geçirmesine imkan sağlayan keşif gezisi ve bitki dikimi etkinliği unutulmaz anlar yaşattı. - DÜZCE