Boyalan Köyü'nde Üretim Artışı - Son Dakika
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Yerel

Boyalan Köyü'nde Üretim Artışı

04.06.2025 19:23
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Diyadin'in Boyalan Köyü'nde pancar ve patates üretimi artarken, sulama sorunu çözüme ihtiyaç duyuyor.

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AĞRI - Ağrı Diyadin'in Boyalan Köyü'nde üretim artıyor pancar, patates ve hayvancılıkla bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Boyalan Köyü'nün muhtarı Orhan Çiftçi, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü görevi süresince tarım ve hayvancılık faaliyetlerine öncülük etmeye devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana üretimi ön planda tutan Muhtar Çiftçi, verimli topraklara sahip olan köyünün potansiyelini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

"Kaynağımız Topraktır, Çalışmaya Devam Ediyoruz"

Köy halkının temel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Muhtar Orhan Çiftçi: "Şu an şeker pancarı, buğday, arpa ve patates ekimi yapıyoruz. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz. Yaylamız var, yaz aylarında hayvanlarımızı oraya çıkarıyoruz. Tüm bu çabalarımızın temelinde hem milletimize hem de devletimize katkı sağlamak var" dedi.

Diyadin'e İlk Pancar Eken Köy: Boyalan

Muhtar Çiftçi, Boyalan Köyü'nün Diyadin'de pancar ekimi yapan ilk köy olduğuna dikkat çekerek:

"Bu bölgede ilk pancarı eken köy bizim köyümüzdür. Topraklarımız oldukça verimli. Eğer devletimiz el verirse bu topraklar daha fazlasını üretmeye hazır," ifadelerini kullandı.

1000 Dönümde Şeker Pancarı Ekildi

Bu yıl Boyalan Köyü'nde bin dönüm arazi üzerine şeker pancarı ekimi gerçekleştirildi. Bölgenin yüksek rakımlı ve verimli toprak yapısının üretim için oldukça elverişli olduğunu belirten Çiftçi, "Çapa çalışmaları da devam ediyor. Herkes elinden geleni yapıyor" dedi.

Sulama Sorunu Çözüm Bekliyor

Köydeki vatandaşlardan Recep Çiftçi ise sulama sorununa dikkat çekti: "Mazotu koyuyoruz, traktörü çalıştırıyoruz ama su olmadı mı üretim aksıyor. Sulama kanalı eksikliği yüzünden sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz."

"İmkan Verilsin, Daha Fazlasını Yaparız"

Muhtar Orhan Çiftçi son olarak, köy halkının çalışkan olduğunu ve imkanlar sunulursa çok daha verimli işler yapılabileceğini belirtti:

"Köyümüz merkezi bir köy. Tarımsal anlamda potansiyeli çok yüksek. Devlet el atarsa çok daha güzel işler yapacağız." İfadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boyalan Köyü'nde Üretim Artışı - Son Dakika

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