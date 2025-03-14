Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu - Son Dakika
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Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu

Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu "İsrail o paralar ile güç topluyor" Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görülen 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Kar, İsrail'in sahip olduğu markaların ürünlerinin boykot...

14.03.2025 14:12
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Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu

"İsrail o paralar ile güç topluyor"

ANKARA - Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görülen 5'inci sınıf öğrencisi Ömer Asaf Kar, İsrail'in sahip olduğu markaların ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirterek, "Asla ve asla almamamız gerekiyor. O ürünler her zaman İsrail'e gidiyor. İsrail'e destek veriyorlar. İsrail o paralar ile güç topluyor" dedi.

İstanbul'da Ömer Asaf Kar isimli öğrenci öncülüğünde bir araya gelen Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu öğrencileri, ürün bırakmak için okula giren İsrail destekçisi boykot listesindeki bir firmanın aracını yuhalayarak boykot etti. Daha sonra bir basın kuruluşuna konuşan Ömer Asaf, "O Marka dondurmaya verdiğimiz para Filistin'e bomba olarak gidiyor" diyerek toplumsal bir farkındalığa öncülük etti.

Kar, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası İyilik Ödülleri'ne layık görüldü. Kar, aldığı ödülün ardından yaptığı açıklamada, "Ürünü vermeye geldiklerinde, tedbirli olmayan arkadaşlarımız, o ürünleri satın alıyor. Bu nedenle çok üzüldüm ve tekrardan böyle bir şey yaşanmaması için gidip o aracı protesto etmeye karar verdim" ifadesini kullandı.

"İsrail o paralar ile güç topluyor"

Boykot listesindeki ürünlerin alınmaması gerektiğini vurgulayan Kar, "O ürünler her zaman İsrail'e gidiyor. İsrail'e destek veriyorlar. İsrail o paralar ile güç topluyor. Her ne kadar paralarını harcasalar da tekrar o gelen bağışlar ile boykot ürünlerinin paralarıyla tekrardan kendilerine silah ve bomba alabilir. Bunlarda Filistin'e ölüm olarak geri dönebilir. Bu nedenle boykot ürünlerini satın almamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülünü aldığı esnada heyecanının doruklara ulaştığını belirten Kar, "Ödülü alırken çok mutlu oldum. Yaptığım boykotun asla ödül olarak geri döneceğini düşünmemiştim. Çok sevindim ve mutluydum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alırken çok heyecanlıydım" diye konuştu.

Ömer Asaf Kar'ın annesi Mehbup Kar ise açıklamasında, şunları kaydetti:

"Benim evim okula yakın bir yerde. Eşim Twitter'deki haberi gördüğü gibi bana atmıştı. Ben okuldan gelen çığlık seslerini duymuştum. Twitter'deki haberi gördükten sonra hiç şüphe etmedim. Bilinçli öğrencilerimiz var. Benim oğlumun tabi ki içlerinde olacağını tahmin etmiştim. Okuldan geldikten sonra kendisi de durumu anlattı. Birkaç gün öncesinden de arkadaşlarım çok sıcak olduğu için sürekli alıyorlar. Uyarıyoruz yine alıyorlar. O aracın gelmesi bardağı taşıran son damla oldu. O aşk ve hevesle sınıflarından aşağıya 'boykot ediyoruz' deyip bütün sınıf şubeleri toplana toplana inmişler bahçeye.

Kaynak: İHA

Ömer Asaf, İsrail, İyilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boykot listesindeki firmanın aracını protesto eden 'İyilik Ödülü' sahibi Ömer Asaf Kar konuştu - Son Dakika
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