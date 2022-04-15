Böyle meslek sevdası görülmedi - Son Dakika
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Böyle meslek sevdası görülmedi

15.04.2022 10:50
Böyle meslek sevdası görülmedi

Aydın'da yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Delil, adlı vatandaşın meslek sevdası görenleri şaşırtıyor.

Aydın'da yaşayan 72 yaşındaki Ahmet Delil, adlı vatandaşın meslek sevdası görenleri şaşırtıyor. Çocukluğundan bu yana çobanlık yapıp 11 çocuğunu bu meslekten kazandığı para ile büyütüp yetiştiren Ahmet dede, eskiden mecburiyetten yaptığı çobanlığı şimdi alışkanlıktan ve bırakamadığı için sürdürdüğünü belirtti. Şehir merkezinde bile koyun sürüsü ile dolaşan yaşlı şahıs "Koyunlarımdan vazgeçemiyorum" dedi.

Normal bir emekli gibi yaşayabilmek için yaşadığı şehre kadar her şeyi değiştiren 72 yaşındaki Ahmet Dede, şehre taşınmasına rağmen çobanlığı bırakamadığını söyledi. Koyunların güneş sistemine göre çok düzenli bir yaşantısının olduğunu ve çobanlık yapanların da bu sisteme ayak uydurması sayesinde oldukça sıhhatli yaşadığını belirten Ahmet Delil, "Birçok kişi çobanlığı basite alır ama bana göre çobanlık en güzel meslek" diyerek koyun otlatmaktan keyif aldığını söyledi.

"Şehir ve bölge değiştirdim yine de koyunlardan ayrılamadım"

72 yıllık ömrünün 35 yılının Siirt'te geçtiğini ve 37 yıl önce başka işlerde çalışmak üzere Siirt'ten Aydın'a göç ettiğini belirten Ahmet Delil, "Birkaç yıl koyun sürüsünden ayrı yaşayıp ekmeğimi başka işlerde aradım. Bir türlü başka işlere alışamadım. Yeniden koyun edindim. Yaş ilerledi. Çoluk çocuğumu büyütmeme rağmen çobanlıktan vazgeçemiyorum" diyerek eskiden ihtiyaçtan dolayı sürdürdüğü mesleğini şimdi de bırakamadığı alışkanlıktan dolayı sürdürdüğünü belirtti.

Aydın şehir merkezinde yaşamasına rağmen sürüsü ile apartmanlar arasındaki boş arsalarda koyun güderek çobanlık yapan Ahmet Delil, kendisi için bir tutku olduğunu belirttiği çobanlığı eli ayağı tuttuğu sürece devem ettirmek istediğini söyledi. - AYDIN

Böyle meslek sevdası görülmedi
Böyle meslek sevdası görülmedi
Böyle meslek sevdası görülmedi

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Emekli, Siirt, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böyle meslek sevdası görülmedi - Son Dakika


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