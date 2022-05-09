Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu

09.05.2022 12:02

Denizli'de judo antrenörlüğü yapan siyah kuşak sahibi gelin ile damat, nikah masasına judo kıyafetleriyle oturdu. İmzayı atmadan önce damadı yerden yere vuran gelin, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir nikaha imza atıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesporlu siyah kuşak sahibi Judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, düzenlenen törenle dünya evine girdi. Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı.

Türkiye böyle düğün görmedi! Gelin, davetliler arasında damadı yerden alıp tekrar yere vurdu

DENİZLİ DÜĞÜNE AKIN ETTİ

Denizli protokolün de çağırıldığı nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı. Gelinin damadı yerden yere vurarak yaptığı gösteri salondakilerin ilgi odağı olurken, unutulmayacak görüntüler ortaya koydu. Mini gösterinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın kıydığı nikahla genç çift bir ömür boyu mutluluğa 'evet' derken törenin ardından tebrikleri kabul etti."

Türkiye böyle düğün görmedi! Gelin, davetliler arasında damadı yerden alıp tekrar yere vurdu

BELEDİYE BAŞKANI ZOLAN DA KATILDI

Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan ilginç gösterinin farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Allah'ım onları bir araya getirdi. Nikahlarını yaptık. Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar. Gençlerimizin spor yapmasını yönlendirme noktasında bu gösteri gayet güzel bir örnek olmuştur. Judo kıyafetleri ile güzel bir hazırlık yapmışlar ve yakışmışlar. Gelinlik ve damatlık farklı bir güzellik olmuş" ifadelerini kullandı.

Türkiye böyle düğün görmedi! Gelin, davetliler arasında damadı yerden alıp tekrar yere vurdu

"İNŞALLAH HERKES MEMNUN KALMIŞTIR"

Dünya evine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu da judonun hayatının en önemli yerinde olduğunu ve eşi ile birlikte aynı kulüpte tanıştığını söyleyerek, "Hayatımızın en önemli noktalarından birisi olan judoyu hayatımızın en güzel gününde temsil etmeye çalıştık. Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri aynı hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani buradaki yaptığımız gösteriyi alışkınız. Değerli misafirlerimizin mesleğimizi olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır" diye konuştu.

"GELİNLİKLE BİRAZ ZORLANDIM AMA GÜZELDİ"

Yaptıkları gösteriden memnun olduklarını anlatan Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Denizli'de 4. Ulusal Karcı Dağı Zirve Şenliği düzenlendi Denizli'de 4. Ulusal Karcı Dağı Zirve Şenliği düzenlendi Denizlispor avantajı yakaladı Denizlispor avantajı yakaladı

Talha Enes, Evlilik, Denizli, Judo, Yerel, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Demirtaş'tan 'puslu havayı' dağıtacak altı madde ve bir öneri: Adaylık tartışmalarını bırakın, birleşin ve bir araya gelin
12:22 DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'dan muhalefete uyarı: İnsanlar daha kötüsünden korktukları için AK Partiye destek veriyor
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:45:32. #1.13#
SON DAKİKA: Böyle olur judocuların düğünü: Gelin damadı yerden yere vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement