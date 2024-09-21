Bozdoğan\'da Tarım Toplantısı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı bitkisel üretim desteklemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararları ve 2025-2027 yılları için planlanan desteklemeler masaya yatırıldı.

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün bölgedeki tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale getirilmesi ve çiftçilere sağlanan desteklerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi açısından gerçekleştirdiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Kurum teknik personellerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2024 yılı bitkisel üretim desteklemeleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararlarının yanı sıra sözleşmeli üretim uygulamaları, işlenmeyen arazilerin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) dosyalarının Ziraat Odası'na devredilmesi konuları ele alındı. Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Soner Altun, tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak tarımsal üretimi teşvik etmeye ve çiftçilerin yanında olmaya devam edileceğini belirtti. - AYDIN