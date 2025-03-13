Bozkurt Belediyesi İftar Programında Muhtarlarla Buluştu

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, mahalle muhtarıyla birlikte iftar yaptı.

Bozkurt Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Bozkurt Belediyesi tarafından belediyenin işletmesini yaptığı İstasyon Kafede düzenlenen iftar yemeğinde Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan, muhtarlar ve meclis üyeleri ağırlandı. İftar sonrası Başkan Çelik muhtarlarla sohbet etti ve Alikurt Mahallesi Muhtarı Caner Vural'ın doğum günü sebebiyle pasta kesildi.

Başkan Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bozkurt Kaymakamımız Enes Özkan'ı ve mahallelerimizin sesi kulağı muhtarlarımızla iftar programımızda bir araya geldik. Bozkurt Belediyesi İstasyon Kafe'de düzenlediğimiz iftar programımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayıp yanımızda olan sayın kaymakamımıza ve bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ