Bozüyük Belediye Başkanı İftar Programına Katıldı

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Çarşı Mahalle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ferat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Başkan Bakkalcıoğlu, Ferat Cami önünde Çarşı Mahalle Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Ferat Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen iftar programına beraberindeki CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, yeni dönem Belediye Meclis üyesi ve İl Genel Meclis üyesi adayları ile birlikte katıldı. Başkan Bakkalcıoğlu, iftar öncesinde ve sonrasında bir araya geldiği hemşehrileri ile görüşerek sohbet etti, 'Hayırlı Ramazanlar" diledi.

Bakkalcıoğlu, programın ardından Çavuş Kıraathanesi ile Köyler Derneği Kıraathanesi'ni de ziyaret ederek hemşehrilerini selamladı.