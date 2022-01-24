Bozüyük Belediyesi can dostlarını unutmadı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Veterinerlik Hizmetleri birimi tarafından sokak hayvanlarını besleme çalışmaları devam ediyor.

Ağır kış şartları nedeniyle özellikle kırsal alanlardaki sahipsiz sokak hayvanları zor koşullarda yaşam mücadelesi verirken, Bozüyük Belediyesi destek olmayı sürdürüyor. Ekipler ilçe genelindeki mama noktalarına yaptıkları düzenli mama dolumlarının yanı sıra kırsal alanlara terk edilmiş sokak hayvanlarının toplandığı alanlara da bol miktarda mama bıraktı. Çalışmaların her türlü hava koşullarında devam edeceğini belirten ekipler, Bozüyük Belediyesi olarak her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını belirtti. - BİLECİK