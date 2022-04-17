Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

17.04.2022 10:14
Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği', yapılan Drama ve Orff atölyesi ile devam etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Şenliği', yapılan Drama ve Orff atölyesi ile devam etti.

Öğrencilerin ara tatillerinde eğlenerek öğrenmeleri ve farklı etkinliklerle güzel dakikalar geçirmeleri amacıyla düzenlenen şenliğin 6'ncı gününde, Sanatevi'nde uzman eğitmenler gözetiminde orff ve drama eğitimi verildi. Etkinliklere neşe ile katılan çocuklar mutlu bir hafta sonu geçirerek hem eğlendiler hem de öğrendiler. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor
Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor
Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor
Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor
Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor

YORUMLAR
500
İzmir'i Sporfest heyecanı sardı İzmir'i Sporfest heyecanı sardı Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde 'Ramazan Çocuk Şenliği' etkinlikleri düzenlendi Ümraniye'de Dünya Yetimler Günü'nde 'Ramazan Çocuk Şenliği' etkinlikleri düzenlendi

Bozüyük Belediyesi, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
10:08 İsrail polisinin kontrolünde olan Mescid-i Aksa'ya baskın: 9 kişi yaralandı
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 10:20:23. #1.13#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Çocuk Şenliği Sanatevi'nde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement