Bozüyük Belediyesi'nden Engelliler Derneği üyelerine ulaşım desteği - Son Dakika
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Bozüyük Belediyesi'nden Engelliler Derneği üyelerine ulaşım desteği

06.07.2022 15:48
Bozüyük Belediyesi'nden Engelliler Derneği üyelerine ulaşım desteği

Bozüyük Engelliler Derneği üyelerinin Yeniçepni Köyü'nde hazırlanan bahçeye olan ulaşımları Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen araç ile sağlanıyor.

Bozüyük Engelliler Derneği üyelerinin Yeniçepni Köyü'nde hazırlanan bahçeye olan ulaşımları Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilen araç ile sağlanıyor.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ben Üretmeye Devam Ediyorum" projesi çerçevesinde Bozüyük Engelliler Derneği üyeleri kendileri için özel olarak Yeniçepni Köyü'nde hazırlanan bahçeye giderek sebze üretimi gerçekleştiriyor. Engelliler Derneği üyelerinin her hafta Çarşamba günleri bahçelerine olan geliş ve gidişleri ise ücretsiz olarak Bozüyük Belediyesi engelsiz ulaşım aracı ile sağlanıyor.

Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun derneklerine verdiği destek nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Başkanımız Bakkalcıoğlu'na bizlere verdiği ücretsiz ulaşım desteği için teşekkür ediyorum. Başkanımız ne zaman ihtiyacımız olsa yanımızda" dedi. - BİLECİK

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi'nden Engelliler Derneği üyelerine ulaşım desteği - Son Dakika

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