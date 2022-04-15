Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor

15.04.2022 10:50
Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sanatevinin 17 Nisan 2022 tarihinde açılacağını söyledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, sanatevinin 17 Nisan 2022 tarihinde açılacağını söyledi.

Başkan Bakkalcıoğlu, bir süredir faaliyetlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Sanatevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında açılış müjdesini de veren Başkan Bakkalcıoğlu "Sanatevi, Bozüyük'ün tarihi ve kültürel mirasını günümüze aktaran, bizim restore ettiğimiz çok değerli bir bina. Sanatevinin bahçesiyle birlikte bir de Gülümse Kafemiz var. Özel çocuklarımızın sosyalleşeceği bu kafemizde ve atölyelerinde çocuklarımız ömür boyu çok mutlu olacaklar. 17 Nisan Pazar günü buranın açılışını yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Her şey çok güzel olacak" dedi. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor
Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor
Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor

YORUMLAR
500
Maraton İzmir dünyayı buluşturacak Maraton İzmir dünyayı buluşturacak Salihli Belediyespor'un 'Play-Out' maçı tarihi belli oldu Salihli Belediyespor'un 'Play-Out' maçı tarihi belli oldu

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, Pazar, Nisan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:51 4.5 kilo esrarla yakalandı "ucuz bulduğum için" aldım diye savunma yaptı
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
10:37 Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Topraklarımıza yönelik sabotajlara misilleme olarak Kiev'e füze saldırıları artacak
10:31 Mart ayında konut satışları yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu
10:22 Beşiktaş'a Burak Yılmaz çalımı! Galatasaray bombayı patlattı
10:19 Abdurrahman Dilipak'tan "uyuşturucu baronu" fotoğrafına açıklama: Kenevir konusunu konuşmuştuk!
10:06 Ahmet Davutoğlu soruya çok sinirlendi, Binali Yıldırım'a gönderme yaptı: İsteseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım
09:57 Miss Turkey güzeli soluğu karakolda aldı! 1,5 yaşındaki kızıyla arkadaşının şiddetine maruz kalmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 10:57:32. #1.11#
SON DAKİKA: Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement