Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Halk Eğitim Merkezi'nde LGS öğrencilerine moral verdi - Son Dakika
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Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Halk Eğitim Merkezi'nde LGS öğrencilerine moral verdi

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Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Halk Eğitim Merkezi\'nde LGS öğrencilerine moral verdi
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 8. sınıf LGS öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerle LGS sürecine ilişkin sohbet eden Helvacı, motivasyon ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çekerek başarı dileklerini iletti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) öğrencilerine moral desteği verdi.

Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 8. sınıf öğrencilerini ziyaret etti. LGS hazırlık sürecine ilişkin öğrencilerle sohbet eden Helvacı, sınav sürecinde motivasyonun ve düzenli çalışmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilere başarı dileklerini ileten Helvacı, eğitim hayatlarında kendilerine başarılar diledi.

Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarının önemini vurgulayarak, "LGS süreci, öğrencilerimizin eğitim hayatında önemli bir aşama. Bu süreçte düzenli çalışmanın yanı sıra kendilerine inanmaları ve motivasyonlarını yüksek tutmaları da büyük önem taşıyor. Her bir öğrencimizin emeklerinin karşılığını almasını, hedeflerine ulaşmasını diliyorum. Öğrencilerimizin yanında olmaya ve eğitim yolculuklarında onlara destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
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