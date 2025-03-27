Bozüyük\'te Öğrencilere İftar Programı

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2025 Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik bir iftar programı düzenlendi.

Program, öğrencilerin motivasyonunu artırmayı ve moral desteği sağlamayı hedefledi. İftar programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zekai Çobandere, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Program boyunca öğrenciler sınav süreciyle ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşırken, öğretmenler ve idarecilerden destek mesajları aldı.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, öğrencilerin başarılarına olan inancını dile getirerek, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Eğitim yolunda birlikte ilerlemekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - BİLECİK