BŞEÜ\'de Aile Yılı Etkinliği

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Bozüyük Meslek Yüksekokulu konferans salonunda öğrenciler için anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli uzmanların katılımıyla düzenlenen söyleşi, 'Aile Yılı' faaliyetleri çerçevesinde organize edildi. Etkinlikte, 'Eş seçimi, sevgi, saygı ve uyum' konuları ele alındı. Uzmanlar, sağlıklı ilişki kurmanın temel taşlarını, uyumlu bir aile yapısının önemini ve eş seçimi sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurları öğrencilere aktardı. Söyleşi, öğrencilerden büyük ilgi görürken, interaktif bir ortamda karşılıklı soru-cevaplarla zenginleşti. - BİLECİK